ЕС планирует усилить экономическое давление на Россию

Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Россию из-за войны в Украине, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили около €14 млрд активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями.