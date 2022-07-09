В Международном аэропорту Гейдар Алиев объявлена готовность и тревога по причине вынужденного приземления самолета корейской авиакомпании Korean Air. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе бакинского аэропорта.

Сообщается, что Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25, пострадавших в ходе инцидента нет.

В связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.