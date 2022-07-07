Умер бывший президент Мексики
Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес умер в возрасте 100 лет, передает lenta.ru.
Политик скончался в ночь на субботу, 9 июля, в своем доме в Куэрнаваке.
Правительство Луиса Эчеверрии Альвареса провело ряд социально-экономических мероприятий реформистского характера. Во внешней политике придерживалось принципа мирного сосуществования государств с различным общественным строем, выступало за равноправное деловое сотрудничество между ними.
Бывший президент запомнился своей борьбой с рок-музыкой. В 1971 году после 300-тысячного фестиваля, где музыканты выступали с критикой правительства, политик запретил транслировать рок по радио и проводить концерты в клубах и на больших сценах. Когда он покинул свой пост, запреты были отменены.