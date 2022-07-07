Евросоюз построит секретный бункер в Брюсселе

Страны-члены ЕС решили построить бункер, чтобы их не прослушивали «российские или другие шпионы». В закрытом помещении смогут разместиться около 100 человек, а именно до 34 руководителей и 34 протоколистов, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал. Об этом сообщает EUobserver.

В бункере не будет Интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к одинаково безопасным кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы «уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений».

Участники секретных переговоров должны оставить свои гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера. Согласно плану проекта, помещения планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проходят саммиты. Однако точное местоположение еще не определено.