Резников: «Железный купол» не подходит Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не будет эффективна для Украины, поскольку она не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты, передает ТСН.

Резников пояснил, что система «Железный купол» сделана против медленных на низких высотах с легким поражением ракет.

«Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. «Железный купол» сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол не защищает», — подчеркнул он.