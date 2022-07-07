Резников: «Железный купол» не подходит Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не будет эффективна для Украины, поскольку она не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты, передает ТСН.
Резников пояснил, что система «Железный купол» сделана против медленных на низких высотах с легким поражением ракет.
«Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. «Железный купол» сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол не защищает», — подчеркнул он.
Глава Минобороны также подчеркнул, что Украине необходимо развивать свою систему ПВО/ПРО или получить от западных партнеров.
«Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии, и США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе, от наших партнеров», – сказал Резников.