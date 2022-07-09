Рафаэль Физиев заявил в Лас-Вегасе «Yaşasın Azərbaycan!» и вызвал на бой Рафаэля Надаля

После победы над своим тезкой – бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом – азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев с флагом Азербайджана на плечах поделился своими впечатлениями о бое.

«Теперь мы точно знаем, кто лучший – Рафаэль в UFC! И я вызываю Рафаэля Надаля, чтобы определить, кто самый лучший в спорте, - в свойственной ему шутливой манере заявил Физиев. – Раз я нокаутировал соперника в пятом раунде, дайте мне теперь в соперники кого-то из топ-5 рейтинга в UFC».

А завершил свое интервью в октагоне Рафаэль фразой «Yaşasın Azərbaycan!».

Напомним, бой Физиева с Дос Аньосом прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 58. Для Физиева это был первый бой, в котором он представлял Азербайджан. Поединок завершился в пятом раунде нокаутом. На счету нашего бойца 12 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. В UFC он уже одержал 6 побед.