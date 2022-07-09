Самолет рейса Баку – Москва вернулся в аэропорт
Капитан рейса J2 807 Баку – Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине, передает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
"Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11.
Пассажиры задержанных рейсов Баку – Москва и Москва – Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна", - говорится в сообщении.