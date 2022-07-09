Названы самые дорогие для жизни города мира
Аналитический сервис Numbeo подсчитал, какие города в мире оказались самыми дорогими для жизни в первой половине 2022 года.
Так, первое место заняла столица Бермудских остров — Гамильтон. В топ-10 попали швейцарские города Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева и американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.
Российские города оказались значительно ниже по стоимости жизни. Петербург оказался на 279-й строчке, Москва — 287-я, Екатеринбург — 298-й, Казань — 300-я, Новосибирск — 301-й, Краснодар — 313-й, Нижний Новгород — 316-й, Ростов-на-Дону — 345-й.