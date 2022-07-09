Президент США Джо Байден анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию и связал его с ситуацией в Украине. Об этом говорится в статье Байдена «Почему я еду в Саудовскую Аравию», опубликованной в The Washington Post.

Президент США написал по этому поводу: «На следующей неделе я отправлюсь на Ближний Восток, чтобы открыть там новую и более многообещающую главу американского присутствия. Этот визит совпадает с жизненно важным для региона временем и обеспечит важные американские интересы».

По словам Байдена, Соединенным Штатам во многих отношениях нужен «безопасный и интегрированный» Ближний Восток. Он пояснил, что морские пути Саудовской Аравии важны для глобальной торговли и цепочек поставок.

«Ее энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения влияния войны России в Украине на мировые поставки. И вместо того, чтобы быть раздираемым конфликтом, регион объединяется благодаря дипломатии и сотрудничеству, для того, чтобы противостоять насильственному экстремизму, угрожающему нашей родине, или новым войнам, которые могут возложить новое бремя на американских военных и их семьи», – добавил Байден.