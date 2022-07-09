Шри-Ланка приходит в себя после революции

В воскресенье на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо вернулось спокойствие, а протестующие возликовали, поскольку президент Готабайя Раджапакса согласился уйти в отставку после штурма его дома на фоне возмущения по поводу разваливающейся экономики страны, пишет Reuters.

Протестующие ворвались в его резиденцию в субботу, поплавали в бассейне и посидели на кровати с балдахином. Другая группа протестующих подожгла частный дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который также согласился уйти в отставку.