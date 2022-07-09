Шри-Ланка приходит в себя после революции
В воскресенье на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо вернулось спокойствие, а протестующие возликовали, поскольку президент Готабайя Раджапакса согласился уйти в отставку после штурма его дома на фоне возмущения по поводу разваливающейся экономики страны, пишет Reuters.
Протестующие ворвались в его резиденцию в субботу, поплавали в бассейне и посидели на кровати с балдахином. Другая группа протестующих подожгла частный дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который также согласился уйти в отставку.
Раджапакса планирует уйти в отставку в среду, сообщил спикер парламента.
Тысячи людей прибыли в Коломбо с требованием отставки Раджапаксы после нескольких месяцев неумелого управления кризисом, что стало драматической эскалацией в основном мирных антиправительственных протестов на острове, расположенном вблизи ключевых морских путей.
В воскресенье протестующие все еще копошились в резиденции президента, часть которой была разгромлена.
Некоторые делали селфи на фоне полированных интерьеров.
«Решение Раджапаксы уйти в отставку 13 июля было принято для обеспечения мирной передачи власти, - заявил в видеообращении спикер парламента Махинда Япа Абейвардена в видеозаявлении в субботу. – Поэтому я прошу общественность уважать закон и сохранять мир».