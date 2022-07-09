В Ходжавенде появился новый военный госпиталь

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя на территории Ходжавендского района.

Как сообщили в Министерстве обороны, было доложено, что военный госпиталь на 250 коек занимает площадь около 4 гектаров. Здесь построены здание штаба, одноэтажный корпус патологоанатомии, кислородные и трансформаторные помещения для бесперебойного снабжения кислородом, предусмотрены резервуар для водоснабжения, продовольственные и вещевые склады, солдатская столовая, банно-прачечный комплекс, котельная, автопарк и контрольно-пропускной пункт. На территории проведены работы по озеленению, благоустройству, уложен асфальт.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в церемонии открытия новых жилых зданий для медицинского персонала и членов их семей на территории военного госпиталя.

В заключение министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению бытовых условий личного состава, охране здоровья и более эффективной организации медицинской службы.