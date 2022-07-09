В России хотят переименовать должность Путина

Представители ЛДПР выступили с инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока название должности «не укоренилось окончательно».

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США, и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить», – отметили в ЛДПР.

По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как «глава государства» или термин «правитель» гораздо понятнее русскому уху. В ЛДПР также отметили, что президент 1991 года и нынешний президент это два разных по статусу лица, так как Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина по Конституции России.