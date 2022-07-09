555 миллионов человек переболели коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 555 млн 27 тыс. 172, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире и от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 350 тыс. 600 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 88 млн 572 тыс. 807 и 1 млн 20 тыс. 852.

Индия – 43 млн 622 тыс. 651 и 525 тыс. 428.