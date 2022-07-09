«Позорный план» запуска «Искандеров» в Шуше: Оника Гаспаряна призывают к ответу

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:45

Андраник Кочарян, председатель постоянной Комиссии по обороне и безопасности парламента Армении, назвал «позорным» план применения во время 44-дневной войны оперативно-тактического комплекса ракет «Искандер», одобренный бывшим начальником Генштаба генерал-полковником Оником Гаспаряном. При этом никаких уточнений Кочарян приводить не стал.

Депутат от оппозиции, эксперт по вопросам безопасности Тигран Абрамян призвал Гаспаряна выступить публично и прояснить ситуацию. «Это довольно серьезное обвинение в адрес бывшего главы Генштаба ВС, - подчеркнул Абрамян. – Речь идет о теме, с которой знаком лишь ограниченный круг лиц. С политической точки зрения, ни одно заявление представителей правящей власти не может вызывать доверия у общественности. Тем более, что ранее руководитель этой власти говорил нам о том, что ракеты «Искандер» взрывались лишь в десяти процентах случаев. Так что, считаю, что Оник Гаспарян обязан отреагировать». Любопытно, что другой бывший начальник Генштаба, Мовсес Акопян, впервые заявил на пресс-конференции в конце 2020 года, что на завершающем этапе 44-дневной войны Армения безуспешно применяла ракеты «Искандер», после чего правоохранительные органы обвинили Акопяна в разглашении военной тайны. Позже, в начале 2021 года, отвечая на претензии бывшего президента Сержа Саргсяна, обвинившего Пашиняна в том, что он не использовал для перелома в войне ракеты «Искандер», премьер-министр Армении, сказал:

«Я думаю, что изгнанный [имеется в виду Серж Саргсян] не должен задавать вопросы, ответы на которые ему заранее известны. Пусть спросит у себя, почему ракета «Искандер» не взорвалась? Или почему, например, они взрывались на 10 процентов?» Упоминание Пашиняна о «10 процентах» вызвали тогда колоссальный общественный резонанс и едва не привели к военному перевороту в Армении. Так, заместитель начальника Генштаба Тигран Хачатрян ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Пашиняна саркастическим смехом, после чего был тут же уволен. Это решение премьер-министра вызвало возмущение в руководстве армией. Дошло до того, что начальник Генштаба Оник Гаспарян и еще несколько генералов выступили с совместным заявлением, потребовав отставки Пашиняна и угрожая в случае его отказа военным переворотом. Напряжение спало после того, как вмешалась Россия, успокоившая взбунтовавшихся генералов, после чего Оник Гаспарян покинул Генштаб. Как и следовало ожидать, слова Пашиняна о «ракетах «Искандер» с 10-процентным взрывом» вызвали гневную реакцию Москвы. Министерство обороны России официально заявило, что ни одного случая применения ракет этого типа в ходе 44-дневной войны зафиксировано не было. Однако весной 2021 года азербайджанские саперы обнаружили под Шушей осколки реактивных снарядов «9М723», выпущенных из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». После чего скандал вокруг применения ракет «Искандер» разгорелся с новой силой. На сей раз объяснений от России потребовал Азербайджан, поскольку перед войной Россия передала Армении дивизионные комплексы «Искандер», но ракеты по Шуше были выпущены из комплекса «Искандер-М», который официально не числился на вооружении армянской армии и экспорт которого был запрещен международными документами. Позже армянские источники сообщили некоторые подробности ракетных обстрелов Шуши именно этим типом ракет, после чего стало ясно, что после входа в город азербайджанского спецназа по Шуше были выпущены несколько ракет, одна из которых имела кассетную боевую часть.