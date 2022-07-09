В Баку будет без осадков

Обнародован прогноз погоды на 11 июля. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла, в Баку ночью – 22-24° тепла, днем – 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-55 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем – 23-28° тепла.