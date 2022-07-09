В Азербайджане перевернулись вагоны с грузинским сахаром

9 июля около 20:30 возле железнодорожной станции Саатлы произошел инцидент: перевернулись принадлежащие «Грузинским железным дорогам» три товарных вагона, которые перевозили в Азербайджан сахар-сырец через Черное море, сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

По предварительной версии, причиной инцидента стала техническая неисправность одного из вагонов (разбита шейка оси колесной пары). К месту происшествия была привлечена делегация в составе руководящих лиц ЗАО. Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время устанавливается размер ущерба железнодорожной инфраструктуре.