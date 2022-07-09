Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:05

Выдающийся государственный деятель и экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения на него в городе Нара. Ему было 67 лет. Величайшей нелепостью является то, что титана японской политики Синдзо Абэ, так много сделавшего для развития военно-морских сил Японии, застрелил бывший военнослужащий японского флота.

Скатиться в конспирологию по поводу этого покушения – самый простой путь – но пока для рассуждений о заговоре нет никаких оснований. Совершивший покушение 41-летний Тецуя Ямагами объясняет свой поступок «личной неприязнью к экс-премьеру», а насколько правдиво это объяснение – докажет сначала психологическая экспертиза, на которую уже отправлен задержанный, а затем и следствие. Тут другое примечательно. Последний акт политического террора в Японии был зафиксирован в 1996 году, когда группа полубезумных фанатиков из Аум Сенрикё атаковала токийское метро. А последнее нападение на конкретного политика состоялось в 1960-м году, когда Тайсуке Арамаки, безработный 65-летний мужчина, нанес шесть ножевых ран премьеру Нобусукэ Киси, деду Синдзо Абэ по материнской линии. Дед тогда выжил, а вот Абэ сейчас не повезло. История порой выписывает головокружительные зигзаги… До покушения на Абэ Япония считалась одной из самых безопасных стран в мире. Оборот оружия строго контролируется, и нарушают его только преступные синдикаты, та самая легендарная японская якудза. Но Тецуя Ямагами изящно обошел этот запрет, изготовив примитивную двустволку самостоятельно. А во время обыска в его доме было найдено еще несколько таких устройств, с 6-ю и даже 12-ю стволами. Так что, протоколы безопасности в Японии в ближайшее время будут серьезно изменены. Но это внутрияпонские частности, которые достаточно малоинтересны. Куда важнее роль, которую Синдзо Абэ играл во внешней политике Японии. А здесь многое можно сказать.

Без всякого сомнения, в полном соответствии с традициями своего политического клана, а его дед чудом не стал фигурантом Токийского процесса над японскими военными преступниками – хотя это чудо имеет и вполне конкретное имя – генерал Дуглас Макартур, командовавший американскими оккупационными силами в Японии после Второй мировой войны – Абэ был кондовым японским националистом. Да таким, что его с трудом переваривали не то, что в Китае, где сейчас, после его смерти, просто ликуют, но даже и в проамериканской Южной Корее. Абэ был «ястребом» – но ястребом вполне прагматичным и четко отдающим себе отчет в том, что возможно, а до чего Японии еще идти и идти. Ни в первый срок премьерства, с 2006 по 2007 годы, ни во второй, с 2012 по 2020 годы, ему не удалось пересмотреть Конституцию Японии в сторону ее милитаризации и расширения возможностей японских сил самообороны на международной арене. Но за это время он увеличил военный бюджет Японии до 1,24% ВВП – до стандарта НАТО, в 2%, осталось совсем немного. Кроме того, при Синдзо Абэ произошла модернизация ВМС Японии, создание морской пехоты «государства восходящего солнца», а также переоборудование двух вертолетоносцев в легкие авианосцы, способные принимать на борт суперсовременные F-35. Более того, несмотря на все трудности исторического наследия, именно при Синдзо Абэ был сформирован антикитайский блок Австралия – Индия – Южная Корея – Япония, который, несмотря на внутренние противоречия, продолжает развиваться, втягивая в свою орбиту и другие государства Юго-Восточной Азии.