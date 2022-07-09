Рост цен вывел на улицы сотни тысяч албанцев

На улицы города вышли более полумиллиона человек, которые также выступили против коррупции и экономической политики правительства.

Митингующие, в частности, обвиняют действующего премьер-министра в росте цен на топливо. С начала года бензин в стране подорожал почти вдвое. В результате взлетели цены на все товары.

Многотысячный марш буквально парализовал страну.

Между тем вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил изданию The Guardian, что зимой Европе грозит разрушительный «конфликт и раздор» из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим он призвал вернуться к использованию ископаемых энергоносителей, чтобы предотвратить массовые беспорядки в странах Евросоюза.