Рост цен вывел на улицы сотни тысяч албанцев
В столице Албании Тиране прошли массовые протесты из-за роста цен на топливо и продукты питания.
На улицы города вышли более полумиллиона человек, которые также выступили против коррупции и экономической политики правительства.
Митингующие, в частности, обвиняют действующего премьер-министра в росте цен на топливо. С начала года бензин в стране подорожал почти вдвое. В результате взлетели цены на все товары.
Многотысячный марш буквально парализовал страну.
Между тем вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил изданию The Guardian, что зимой Европе грозит разрушительный «конфликт и раздор» из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим он призвал вернуться к использованию ископаемых энергоносителей, чтобы предотвратить массовые беспорядки в странах Евросоюза.