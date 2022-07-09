Азербайджанский военнослужащий погиб в ДТП
Информация о гибели военнослужащего азербайджанской армии Тагиева Новруза Таги оглу в результате ДТП, произошедшего вечером 9 июля, получила официальное подтверждение.
По факту проводится расследование.
Информация о гибели военнослужащего азербайджанской армии Тагиева Новруза Таги оглу в результате ДТП, произошедшего вечером 9 июля, получила официальное подтверждение.
По факту проводится расследование.
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