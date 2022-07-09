Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинулась на пост премьера

Экс-глава Минобороны Великобритании, а ныне младший министр по торговой политике Соединенного Королевства Пенни Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра страны. Об этом она написала в Twitter-аккаунте.

На странице в соцсети Мордонт прикрепила видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

В 2019 году Мордонт стала первой женщиной за всю историю Британии, получившей должность министра обороны. Однако на посту она продержалась всего около трех месяцев.