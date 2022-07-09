Жесткие карантинные меры, локдаун и тотальная вакцинация населения помогли нашей стране справиться с пандемией. В последние месяцы число заражённых в Азербайджане находились, практически, на нуле, и народ стал постепенно забывать о суровых пандемийных днях, когда для выхода из дома нужно было отправлять СМСки.

В разгар летнего сезона в Азербайджане вновь стал злободневным вопрос об открытии сухопутных границ, которые Азербайджан закрыл в апреле 2020 года, когда в регионе и во всем мире бушевала пандемия коронавируса.

Казалось бы, жизнь, наконец, вернулась в привычное русло, и звучащие все настойчивее требования об открытие сухопутных границ вполне обоснованы. Тем более, что сотни тысяч азербайджанцев, как и прежде, хотят выезжать на дешевый отдых в соседнюю Грузию, лечиться в Иране или путешествовать по России.

Тем не менее, власти не спешат с открытием границ. Почему? В последнее время этим вопросом все чаще задаются депутаты, общественные деятели и даже отдельные госчиновники.

Несмотря на наличие множества конспирологических теорий, большинство экспертов приходят к выводу, что за позицией правительства стоит только прагматизм, связанный с риском возникновения новой волны пандемии. И опасения эти, по их мнению, далеко не небеспочвенны.

Если в последние месяцы количество зараженных в Азербайджане едва превышало десять человек в сутки, то в последние недели наблюдается ежедневный рост в 40-60 новых случаев. В совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB говорится, что за последнюю неделю рост числа инфицированных граждан в Азербайджане составил 48 процентов. При этом госчиновники предупреждают, что в случае интенсификации динамики заражаемости может быть рассмотрен вопрос о принятии соответствующих ограничений, о которых азербайджанцы, увы, знают не понаслышке.

Большинство граждан, требующих открыть границы, просят дать им возможность свободно въезжать в Грузию – страну, которая до пандемии была самым популярным направлением бюджетного туризма.

Однако ситуация в Грузии еще тревожнее. По признанию Тенгиза Церцвадзе, главврача Тбилисской инфекционной больницы, летний наплыв туристов стал причиной значительного роста заболеваемости коронавирусом, увеличившегося в последнее время в несколько раз.

«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас их уже 600-700», - написал нам Тенгиз Церцвадзе.

Амиран Гамкрелидзе, глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественным здоровьем Грузии, и вовсе посоветовал жителям страны носить маски в закрытых помещениях. По его словам, очередная волна вызвана распространением новых подтипов "омикрона" В.А.4 и В.А.5 – более контагиозных, чем прежние, но, правда, не таких агрессивных.

Как известно, туризм является одной из основных статей доходов в бюджет Грузии, вследствие чего правительство этой страны, скорее всего, не пойдет на ограничительные меры, однако уже сегодня всерьез рассматривает вопрос о возвращении масочного режима.