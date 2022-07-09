Украинская армия ударила по военной части в Херсоне
Украинские военные нанесли удары по воинской части россиян в Херсоне. Об этом написал в Facebook советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части россиян на улице Пестеля. Она еще горела от утренних попаданий в 5 утра, а потом снова, когда попали в 10", - отметил он.
Хлань добавил, что очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.