В Японии раскрыли новые подробности убийства экс-премьера Абэ

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ незадолго до покушения посещал его публичные выступления.

По информации телеканала NHK, 41-летний Тэцуя Ямагами сообщил на допросе, что посетил несколько мероприятий Абэ, но посчитал обстановку неподходящей для убийства.

Также стало известно, что экс-военный выстрелил в Абэ из самодельного огнестрельного оружия, которое работало по принципу ручного обреза и стреляло шрапнелью. Притом он признался, что сначала хотел сделать бомбу.

Ранее сообщалось, что Ямагами планировал напасть на лидера «религиозной группы». Позднее он сам заявил, что был недоволен политикой Абэ и застрелил его намеренно «из-за причастности к некой организации».

Покушение на Абэ произошло 8 июля. Бывший моряк японских сил самообороны подошел к Абэ со спины и открыл огонь из дробовика.