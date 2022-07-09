В Карелии обнаружили тела двух человек, закатанные в асфальт

В Карелии дорожные рабочие обнаружили под асфальтом останки двух человек. Об этом сообщает портал Столицa на onego.ru.

Тела были найдены на мосту в деревне Кутижма Чалнинского сельского поселения в Пряжинском районе во время ремонта дорожного покрытия. После демонтажа старого асфальта рабочие наткнулись на человеческие кости.

Местные жители рассказали источнику, что асфальт, под которым были обнаружены останки, ремонтировали в последний раз в 1970-х годах.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.