Министр обороны Украины об истощении армии

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил о значительных потерях и истощении армии страны. Его слова приводит ТАСС.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери», — сказал Резников.

По его словам, ВСУ сейчас необходимо больше бронетехники и оружия от партнеров Украины. При этом в перечень приоритетной техники больше не входят ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW, теперь Киеву нужны дальнобойные артиллерийские установки, добавил министр.

«Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — резюмировал Резников.