«Вся власть Советам!» – провозгласили в парламенте Азербайджана парламентский час haqqin.az
На заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса было рассмотрено 15 вопросов. Как передает haqqin.az, спикер парламента Сахиба Гафарова, открывая заседание, ознакомила депутатов c прошедшей Бакинской конференцией парламентской сети Движения неприсоединения, председателем которой она была избрана на предстоящие три года.
При обсуждении повестки дня, первым по традиции взял слово депутат Сиявуш Новрузов.
«Тут страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ засуетились в попытках возродить посредническую миссию, которую они безуспешно осуществляли в течение последних тридцати лет, - сказал депутат. – Они хотят вновь затянуть процесс решения карабахского конфликта и получить для себя какие-то дивиденды. Естественно, все их шаги пойдут лишь на пользу Армении».
По словам Новрузова, в данное время страны-сопредседатели МГ ОБСЕ находятся, фактически, на грани третьей мировой войны.
«Непонятно, каким образом они намерены достичь справедливого мира в совершенно чужом для себя регионе? - воскликнул депутат. – Между тремя странами-сопредседателями идет психологическая, политическая и экономическая война. Их президенты, не сдерживаясь, постоянно оскорбляют друг друга. И в такой ситуации нам предлагают ждать, когда они урегулируют отношениями между собой, а потом займутся армяно-азербайджанским конфликтом?»
По убеждению депутата, МГ ОБСЕ является политически мертвой структурой, о которой, после прочтения заупокойной молитвы, надо навсегда забыть.
Затем слово взял депутат Фазиль Мустафа, посетовавший на то, что большинство предложений по различным злободневным вопросам, которые заучат в стенах парламента, почему-то игнорируются.
«К примеру, недавно было принято решение о закрытии сухопутной границы страны, поставившее в удручающее положение сотни тысяч граждан Азербайджана, которые планировали выехать из страны через сухопутную границу и приобрели туры, билеты для дальнейших поездок и пр., - отметил Мустафа. – Были нарушены их права на отдых, лечение и учебу за рубежом. Тысячи людей, материальное положение которых не позволяет пользоваться услугами авиакомпании АЗАЛ, надеялись выехать через сухопутную границу, которую по каким-то причинам закрыли. Это решение диаметрально противоположное тому, что не раз озвучивалось в стенах Милли Меджлиса».
Фазиль Мустафа оценил, как «безосновательное и неаргументированное» продление до 1 сентября специального карантинного режима из-за COVID-19.
Депутат Захид Орудж призвал обратить внимание на участие азербайджанских граждан в конфликтах за пределами страны.
«За последние годы 900 наших граждан примкнули к террористическим группировкам, которые вели войны в Сирии и Ираке, - уточнил депутат. – Около трехсот погибли, еще двести арестованы. За участие в военных действиях на Ближнем Востоке были официально лишены гражданства двести выходцев из Азербайджана. Две недели назад в страну были возвращены семьи 366 наших граждан, участвовавших в войне на стороне различных террористических группировок. А теперь азербайджанские граждане участвуют в войне на стороне армий Украины и России…»
По словам депутата, этими людьми движет желание заработать 2-3 тысячи долларов, которые им обещают рекрутеры.
«Те, кто во время карабахской войны необоснованно обвиняли нас в привлечении иностранных наемников, теперь сами привлекают их по всему миру, - подчеркнул Захид Орудж. – Международное право потерпело полное фиаско. Такие компании, как российская ЧВК «Вагнер», превосходят по значимости в боевых действиях даже регулярные войска. Массовое военное рекрутирование заменило сегодня трудовую миграцию».
Депутат Наги Хамзаев поднял тему варварского отлова рыбы браконьерами в азербайджанских реках и, в частности, в Куре. По его словам, браконьеры полностью перекрыли сетями крупнейшую реку страны. Масштабы незаконного отлова таковы, что любители рыбалки с удочками не могут сегодня поймать ни одной рыбы.
«Если беспредел браконьеров продолжится, то рыбы в наших реках не останется вообще!» - предостерег депутат, призвавший правоохранительные органы срочно принять меры по освобождению рек от незаконного отлова рыбы.
Депутат Этибар Алиев призвал парламентариев защитить Общественные советы, созданные при органах исполнительной власти, вузах и других структурах. Члены большинства из них подвергаются грубому давлению со стороны чиновников ведомств, при которых они действуют, а некоторые не выдерживают давления и прекращают работу.
«Миссия Общественных советов заключается в обеспечении прозрачности деятельности ведомств и государственных организаций, - напомнил депутат. – При этом они не обладают полномочиями для принятия решений, а лишь фиксируют нарушения, что, естественно, чиновникам не нравится».
Этибар Алиев призвал чиновников системы таможни, образования и здравоохранения создать условия для нормальной работы Общественных советов.
Депутат Рази Нуруллаев заявил о необходимости прекратить экспорт хлопка-сырца, наладить в стране переработку и производство текстиля и продавать за рубеж уже конечную продукцию.
«В угоду финансовым интересам узкой группы предпринимателей, из страны вывозится хлопок-сырец, который нам потом продают втридорога в виде готовой продукции, - сказал депутат. – Почему мы до сих пор не можем наладить конечную продукцию из хлопка, который с таким трудом выращивают наши фермеры? Да потому, что несколько десятков людей зарабатывают на экспорте хлопка-сырца солидные деньги. Между тем, строительство фабрик по переработке хлопка дало бы стабильный заработок тысячам людей. В этом направлении некоторое время назад проводилась работа в Мингячевире, но пока результатов не видно…»
Рази Нуруллаев выразил уверенность в том, что при широкой государственной поддержке можно построить всю производственную цепочку – от хлопковых полей до текстильной фабрики. Но все упирается в противодействие лиц, заинтересованных в экспорте хлопка-сырца.
«Посмотрите, как успешно развивается хлопково-текстильное производство в Турции, Индии, Вьетнаме, Бангладеш, - воскликнул депутат. – Там же налажен пошив мировых брендов одежды».
Нуруллаев предложил привлечь специалистов из Вьетнама или Бангладеш для помощи в строительстве текстильных фабрик в Азербайджане.
Далее депутаты рассмотрели и приняли решение о досрочном прекращении полномочий судьи Бакинского апелляционного суда Эльмиры Эйваз гызы Нагиевой, в работе которой были обнаружены серьезные недостатки.
На заседании были также утверждены изменения в постановления «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям парламента», «О составе Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе», законопроект об изменениях в постановлении «О сотрудничестве между Азербайджаном и РФ в области пенсионного обеспечения».
Также был одобрен законопроект об утверждении соглашения «О международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Литвой», об изменениях в Гражданский кодекс, Семейный кодекс, о внесении изменений в законы «О судах и судьях» и другие документы.
Как сообщила спикер парламента, на внеочередной сессии Милли Меджлиса в целом состоялось пять пленарных заседаний, в ходе которых были приняты 38 законов и 6 постановлений.
На этом внеочередная сессия Милли Меджлиса завершила работу.