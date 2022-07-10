Джейхун Наджафов, парламентский репортёр 10 июля 2022, 19:24

На заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса было рассмотрено 15 вопросов. Как передает haqqin.az, спикер парламента Сахиба Гафарова, открывая заседание, ознакомила депутатов c прошедшей Бакинской конференцией парламентской сети Движения неприсоединения, председателем которой она была избрана на предстоящие три года. При обсуждении повестки дня, первым по традиции взял слово депутат Сиявуш Новрузов.

«Тут страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ засуетились в попытках возродить посредническую миссию, которую они безуспешно осуществляли в течение последних тридцати лет, - сказал депутат. – Они хотят вновь затянуть процесс решения карабахского конфликта и получить для себя какие-то дивиденды. Естественно, все их шаги пойдут лишь на пользу Армении». По словам Новрузова, в данное время страны-сопредседатели МГ ОБСЕ находятся, фактически, на грани третьей мировой войны. «Непонятно, каким образом они намерены достичь справедливого мира в совершенно чужом для себя регионе? - воскликнул депутат. – Между тремя странами-сопредседателями идет психологическая, политическая и экономическая война. Их президенты, не сдерживаясь, постоянно оскорбляют друг друга. И в такой ситуации нам предлагают ждать, когда они урегулируют отношениями между собой, а потом займутся армяно-азербайджанским конфликтом?» По убеждению депутата, МГ ОБСЕ является политически мертвой структурой, о которой, после прочтения заупокойной молитвы, надо навсегда забыть. Затем слово взял депутат Фазиль Мустафа, посетовавший на то, что большинство предложений по различным злободневным вопросам, которые заучат в стенах парламента, почему-то игнорируются.

«К примеру, недавно было принято решение о закрытии сухопутной границы страны, поставившее в удручающее положение сотни тысяч граждан Азербайджана, которые планировали выехать из страны через сухопутную границу и приобрели туры, билеты для дальнейших поездок и пр., - отметил Мустафа. – Были нарушены их права на отдых, лечение и учебу за рубежом. Тысячи людей, материальное положение которых не позволяет пользоваться услугами авиакомпании АЗАЛ, надеялись выехать через сухопутную границу, которую по каким-то причинам закрыли. Это решение диаметрально противоположное тому, что не раз озвучивалось в стенах Милли Меджлиса». Фазиль Мустафа оценил, как «безосновательное и неаргументированное» продление до 1 сентября специального карантинного режима из-за COVID-19. Депутат Захид Орудж призвал обратить внимание на участие азербайджанских граждан в конфликтах за пределами страны. «За последние годы 900 наших граждан примкнули к террористическим группировкам, которые вели войны в Сирии и Ираке, - уточнил депутат. – Около трехсот погибли, еще двести арестованы. За участие в военных действиях на Ближнем Востоке были официально лишены гражданства двести выходцев из Азербайджана. Две недели назад в страну были возвращены семьи 366 наших граждан, участвовавших в войне на стороне различных террористических группировок. А теперь азербайджанские граждане участвуют в войне на стороне армий Украины и России…» По словам депутата, этими людьми движет желание заработать 2-3 тысячи долларов, которые им обещают рекрутеры. «Те, кто во время карабахской войны необоснованно обвиняли нас в привлечении иностранных наемников, теперь сами привлекают их по всему миру, - подчеркнул Захид Орудж. – Международное право потерпело полное фиаско. Такие компании, как российская ЧВК «Вагнер», превосходят по значимости в боевых действиях даже регулярные войска. Массовое военное рекрутирование заменило сегодня трудовую миграцию». Депутат Наги Хамзаев поднял тему варварского отлова рыбы браконьерами в азербайджанских реках и, в частности, в Куре. По его словам, браконьеры полностью перекрыли сетями крупнейшую реку страны. Масштабы незаконного отлова таковы, что любители рыбалки с удочками не могут сегодня поймать ни одной рыбы. «Если беспредел браконьеров продолжится, то рыбы в наших реках не останется вообще!» - предостерег депутат, призвавший правоохранительные органы срочно принять меры по освобождению рек от незаконного отлова рыбы.