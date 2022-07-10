Президент Швейцарии признал ухудшение отношений с Россией

Отношения с Россией переживают охлаждение на фоне украинского конфликта, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, теперь маловероятно, что Москва обратится к стране за помощью в урегулировании конфликта, пишет NZZ am Sonntag.

«Следовало ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет Швейцарии, и что дипломатические отношения наших стран охладятся», — отметил Кассис.

Он добавил, что швейцарские власти «умеренно отреагировали» на войну РФ в Украине.

Ранее Швейцария ввела новые санкции против России, которые включают эмбарго на нефтепродукты.