Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Валенса заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». «Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — пояснил он.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния. «Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз, путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.