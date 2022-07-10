Блинкен раскритиковал союз Китая и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал союз Китая с Россией. Об этом он сообщил на брифинге после саммита «Большой двадцатки».

«Вы слышите из Пекина, что они заявляют о своей нейтральности в отношении Украины. Я бы начал с утверждения, что довольно сложно сохранять нейтралитет, когда дело доходит до этой агрессии», — отметил он.

По его словам, Китай никогда не сохранял нейтралитет, а всегда поддерживал Россию в ООН и «продолжает это делать».

Ранее Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20 заявил, что Америка не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем. По словам Блинкена, США также не намерены бросать вызов коммунистической партии Китая.

До этого Ван И потребовал от властей США прекратить клеветать на Китай и снять с китайских компаний односторонние санкции.