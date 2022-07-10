Швеция выдает курдских террористов

Швеция подготовила список из 10 членов ПКК для экстрадиции их в Турцию, сообщает телеканал TRT Haber.

Турция направила шведским и финским властям письмо с напоминанием о своих требованиях по экстрадиции, в запросы были включены 33 члена РПК и FETO. Правительство Швеции одобрило три из 16 заявлений Турции об экстрадиции в период с 2019 по 2022 год, однако после подписания Трехстороннего соглашения по безопасности этот процесс стал ускоряться, отмечает TRT Haber.

«Шведская пресса пишет, что служба безопасности страны подготовила список из 10 членов РПК. Согласно новостям, этот список может быть использован для удовлетворения запросов Турции об экстрадиции», — уточняет телеканал.