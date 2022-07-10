Украина использовала чешские вертолеты

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины подтвердил использование боевых вертолетов Ми-24, переданных Чехией. Об этом Центр сообщил в своем Twitter.

Стратком разместил фото вертолета с подписью: «Поставленные Чехией ударные вертолеты Ми-24 на вооружении ВВС Украины».

Информация о поставках чешских вертолетов появилась еще несколько месяцев назад, в мае об этом говорил и министр обороны США Ллойд Остин.

Чешская сторона ранее отказывалась публиковать какие-либо другие подробности о помощи Киеву.