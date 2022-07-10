Euronews о шокирующей победе Хидаята Гейдарова в Будапеште

«В весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров из Азербайджана шокировал действующего чемпиона мира грузина Лашу Шавдатуашвили, выиграв у него благодаря «золотому баллу». Он был уверен и взволнован победой в таком важном матче», - говорится в репортаже популярного во всем мире телеканала.

«Сегодня, когда я проснулся, я чувствовал себя очень свежо и чувствовал, что буду в финале, - заявил азербайджанский дзюдоист. - А когда я вышел в финал, я был уверен, что не отдам победу своему сопернику, поэтому я знал, что выиграю золотую медаль».

Отмечается, что золотую медаль Хидаяту вручил министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий.

Напомним, 2-кратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров на пути к финалу поочередно победил соперников из США, Польши, Таджикистана и Кубы. В этом же весе другой наш дзюдоист - Рустам Оруджев – стал бронзовым призером. А в категории до 81 кг серебро взял Саид Моллаеи, для которого это было первое выступление под флагом Азербайджана.