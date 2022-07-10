Согласно сообщениям национальных СМИ, к автомобилю, в котором Мус Вала находился вместе с сопровождающими, приблизились две машины, из которых был открыт огонь. Получивший множественные ранения Сидху был доставлен в госпиталь, где врачи констатировали его смерть.

28-летний индийский рэпер, актер и политик Сидху Мус Вала был расстрелян в Пенджабе 29 мая. Убийство произошло спустя сутки после того, как полиция Пенджаба сократила численность охраны рэпера.

Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на местные полицейские источники, преступник, организовавший убийство известного индийского певца и актера Мус Вала, скрывается в Азербайджане.

На месте происшествия было найдено около трех десятков гильз. По данным экспертов, по рэперу стреляли, как минимум, из трех видов огнестрельного оружия.

Полиция штата Пенджаб связывает произошедшее с разборками конкурирующих банд, одна из которых взяла на себя ответственность за случившееся.

Между тем, как утверждает один из представителей правящей в Индии партии ИНК, убийство имеет политический характер.

Шубхдип Сингх Сидху (таково настоящее имя артиста) родился в 1993 году в Пенджабе. Свою творческую карьеру он начинал, как автор песен для проекта Ninja, а дебютный альбом выпустил в 2018-м. Десять его треков входили в чарты, два - длительное время возглавляли хит-парады.

В 2020 году британская The Guardian включила рэпера в список 50 наиболее многообещающих артистов. Музыкант пользовался широкой популярностью как в Индии, так и среди пенджабских общин за границей, особенно, в Канаде и Великобритании.

Отмечается также, что Сидху неоднократно критиковали за воспевание культа силы и оружия. По данным СМИ, на момент убийства в отношении музыканта были возбуждены четыре уголовных дела.

Как сообщает полиция Пенджаба, организаторами убийства Мус Валы были Сачин Бишной, а также проживающий в Канаде индийский гангстер Голди Брар и Лоуренс Бишно, отбывающий в Индии длительное тюремное заключение.

21 июня индийская полиция арестовала троих мужчин, обвиняемых в убийстве Сидху Мус Валы. При обыске у подозреваемых был обнаружен тайник с оружием.

Индийские СМИ сообщают со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, что Голди Брар уже взял на себя ответственность за организацию убийства популярного рэпера.

«В день инцидента Брар позвонил одному из киллеров и приказал ему убить Мус Валу, - цитирует газета Hindustan Times неназванного офицера местной полиции. - На случай, если стрелковое оружие по какой-то причине не сработает, Брар приказал бросить в салон машины взрывчатку».

По словам полиции, находясь в Дели, Сачин Бишной подготовил детальный план убийства Мус Валы и обеспечил киллеров убежищем, деньгами и транспортными средствами. После чего региональный паспортный стол Дели выдал ему зарубежный паспорт на имя Тилака Раджа Тотеджи, по которому Бишной вылетел 21 апреля в Дубай, а оттуда - в Азербайджан.