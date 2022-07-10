COVID-19 и оспой обезьян можно заразиться одновременно

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепунов заявил, что человек, оказавшийся в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19, может стать носителем двух вирусов. Об этом он сообщил URA.RU.

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами», — сказал он.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции, поэтому за вирусом необходимо наблюдать.

По его словам, с 7 мая 2022 года на планете сдетонировала «мощная вспышка» заболеваемости, охватившая более 50 стран и спровоцировавшая более 6 тыс. случаев.