Арестович о мощном ударе по российским войскам

В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.

Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Вчерашняя 26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке», — отметил он.

Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.