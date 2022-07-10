Как сообщалось ранее, сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на посевной площади в селе Агалык Шабранского района. На место немедленно были привлечены соответствующие силы МЧС, передает пресс-служба министерства.

Из-за жаркой и ветреной погоды площадь возгорания расширилась и огонь перекинулся на близлежащий лесной массив. Тем не менее, в настоящее время удалось взять под контроль пожар по нескольким направлениям, тем самым устранив угрозу объектам общественного питания, расположенным на этой участке, а также угрозу для расположенного рядом села. Также не возникло проблем с обеспечением электроэнергией окрестных сел.

В настоящее время продолжаются меры по борьбе с пожаром. В тушении участвуют войска гражданской обороны МЧС, личный состав Спасательной службы особого риска и Северного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Шабранской районной исполнительной власти.

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Ветреная погода в Шабране препятствует тушению пожара. Об этом сообщили в Министерство экологии и природных ресурсов.

Пожар, начавшийся на посевной площади в районе села Агалыг Шабранского района, позже из-за ветреной погоды распространился на земли лесного фонда.

Прибывший на место начальник Службы развития лесного хозяйства Халыгверди Гусейнов сообщил, что местными органами Минэкологии, сотрудниками Государственной пожарной охраны и жителями села принимаются незамедлительные меры по тушению пожара и недопущению его распространения на другие территории.

"К сожалению, ветер препятствует тушению пожара, все наши сотрудники, местные жители, прохожие - все помогают. Один человек неосторожно поджег посевную площадь, что стало причиной катастрофы. Мы продолжаем вместе бороться, чтобы не допустить распространения пожара", - сказал Гусейнов.