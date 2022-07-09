В Агстафе парень очнулся на своих похоронах

Скончавшийся от укуса пчелы 24-летний житель Агстафы Ильгар Гахраманов очнулся на своих похоронах, пишет Qafqazinfo.

Родственники немедленно доставили его в больницу. Однако, спустя некоторое время он скончался.

Жители села утверждают, что причиной смерти Ильгара Гахраманова стал не укус пчелы, а сделанный в больнице укол. Молодой человек скончался днем, и его не смогли, как того требует обычай, похоронить до заката. Для сохранности тела был сделан соответствующий укол.

Вместе с тем, в TƏBİB категорически отрицают данную информацию.