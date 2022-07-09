Украина решила собрать миллионную армию

Украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться отвоевать южные территории. Об этом в интервью The Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг». Как уточнил глава ведомства, приказ отдал президент страны Владимир Зеленский. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «вернуть» исключительно стратегически важные территории.