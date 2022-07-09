Шредер отказался разрывать дружбу с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отказался прерывать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что завершить конфликт в Украине можно только путем дипломатических переговоров. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шредер подчеркнул, что не верит в военное решение украинского вопроса, потому что его можно разрешить только путем дипломатии. Политик сказал, что Путин заинтересован в разрешении ситуации путем переговоров.

Ранее Социал-демократическая партия Германии, правящая в стране коалиция, решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и Путиным. Сам Шредер отметил, что относится к рассмотрению этого вопроса достаточно спокойно, и это не изменит его политические убеждения.