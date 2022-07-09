Но даже когда цены на некоторые виды нефтепродуктов повышались, особого недовольства у населения это не вызывало, поскольку потребитель хорошо понимает: Азербайджан, как и любая страна, интегрированная в мировую экономику, живет по её законам и не может не брать в расчет ценовые колебания.

Азербайджан – нефтедобывающая страна, что позволяет ей поддерживать на внутреннем рынке стабильные цены на основные виды нефтепродуктов – дизельное топливо и различные марки бензина.

В последнее время на глобальном рынке вновь наблюдается резкий рост цен на нефть, цена барреля колеблется вокруг отметки 130 долларов, а растущая стоимость нефтепродуктов грозить вызвать очередную рецессию мировой экономики. Понятно, что сохранение такой ситуации может отразиться и на нашем рынке.

Азербайджан переживает не первый взлет нефтяных цен. Ранее в подобных ситуациях правительство, как правило, сохраняло стабильные цены на внутреннем рынке на основные марки бензина и дизтоплива. Это было непросто и даже вызывало критику в определенных кругах за пределами станы. Но забота о населении всегда была отличительной чертой президента Ильхама Алиева.

Вот и сегодня, в связи с ростом мировых цен на нефть, когда в большинстве стран Америки и Европы наблюдается ощутимое подорожание дизеля и бензина, у нас остаются неизменными цены на нефтепродукты, которые производят азербайджанские НПЗ.

А именно, на соляр и 92-й бензин.

В этой связи следует отметить, что далеко не во всех странах-производителях нефти власть действует подобным образом. К примеру, в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшими в мире производителями нефти, высокие цены на бензин и дизельное топливо на глазах расшатывают экономические основы мировой державы №1 и вот-вот вызовут бунт населения, которое не хочет мириться с беспрецедентной ценой в 5 долларов за галлон. И хотя ситуация близка к критической, сторонники либеральной экономики считают, что рынок должен развиваться по своим законам, без вмешательства властей, а потому нельзя искусственно сдерживать рост цен на тот или иной продукт.