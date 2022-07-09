Ожидается повышение цены на бензин АИ-95 суровые законы мирового рынка
Азербайджан – нефтедобывающая страна, что позволяет ей поддерживать на внутреннем рынке стабильные цены на основные виды нефтепродуктов – дизельное топливо и различные марки бензина.
Но даже когда цены на некоторые виды нефтепродуктов повышались, особого недовольства у населения это не вызывало, поскольку потребитель хорошо понимает: Азербайджан, как и любая страна, интегрированная в мировую экономику, живет по её законам и не может не брать в расчет ценовые колебания.
В последнее время на глобальном рынке вновь наблюдается резкий рост цен на нефть, цена барреля колеблется вокруг отметки 130 долларов, а растущая стоимость нефтепродуктов грозить вызвать очередную рецессию мировой экономики. Понятно, что сохранение такой ситуации может отразиться и на нашем рынке.
Азербайджан переживает не первый взлет нефтяных цен. Ранее в подобных ситуациях правительство, как правило, сохраняло стабильные цены на внутреннем рынке на основные марки бензина и дизтоплива. Это было непросто и даже вызывало критику в определенных кругах за пределами станы. Но забота о населении всегда была отличительной чертой президента Ильхама Алиева.
Вот и сегодня, в связи с ростом мировых цен на нефть, когда в большинстве стран Америки и Европы наблюдается ощутимое подорожание дизеля и бензина, у нас остаются неизменными цены на нефтепродукты, которые производят азербайджанские НПЗ.
А именно, на соляр и 92-й бензин.
В этой связи следует отметить, что далеко не во всех странах-производителях нефти власть действует подобным образом. К примеру, в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшими в мире производителями нефти, высокие цены на бензин и дизельное топливо на глазах расшатывают экономические основы мировой державы №1 и вот-вот вызовут бунт населения, которое не хочет мириться с беспрецедентной ценой в 5 долларов за галлон. И хотя ситуация близка к критической, сторонники либеральной экономики считают, что рынок должен развиваться по своим законам, без вмешательства властей, а потому нельзя искусственно сдерживать рост цен на тот или иной продукт.
В Азербайджане, как показывает практика, такой подход пока невозможен, и правительство вынуждено идти на меры, которые во многом противоречат законам рыночной экономики, но зато одобряются населением.
Правда, некоторые наши «внутренние» критики традиционно выражают недовольство действиями властей, время от времени повышающих цены на те или иные виды бензина, которые в Азербайджане не производятся. И потому всякий раз приходится доказывать этим людям, что повышение цен на бензин, который мы импортируем, к примеру, на 95-й, — это не прихоть Кабинета министров, а результат колебаний мирового рынка. Так что, никто сегодня не может гарантировать, что 95-й бензин на азербайджанском рынке вновь не подорожает. Как это, собственно, и происходит в странах ЕС и в Северной Америке.
Как известно, 95-м бензином заправляют автомобили мировых брендов, которых в Азербайджане немало, и потребность в котором достаточно высока. Но при этом следует признать, что спрос этот, все-таки, намного ниже, чем на основные марки бензина, используемые в нашей стране.
К примеру, на 92-й, который, как и дизельное топливо, производится в Азербайджане и продается по фиксированным ценам, не зависящим от колебаний мирового рынка.
Также важно отметить, что повышение цен на 95-й бензин практически не бьет по карману среднего потребителя и оказывает незначительное влияния на цены других товаров, поскольку азербайджанские перевозчики, в основном, используют местное дизтопливо и 92-й бензин.
Что же касается 95-й марки, а также дизельного топлива, соответствующего стандартам «Евро-5», то цены на них будут меняться в зависимости от мировых котировок. И этот объективный, рыночный процесс будет продолжаться до тех пор, пока наш НПЗ имени Гейдара Алиева не начнет производить эту марку бензина, а также дизельное топливо «Евро-5».
Что по прогнозам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) должно произойти довольно скоро.