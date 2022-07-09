Крупный пожар в Шабране потушен

Пожар, произошедший на открытом поле вблизи села Агалыг Шабранского района, потушен благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате пожара, по предварительным оценкам, выгорело около 40 гектаров посевных площадей и 15 гектаров кустарников и засохших деревьев. Другие скошенные, а также необработанные посевные площади, густые лесные массивы, объекты общественного питания и коммуникаций защищены от огня.

В тушении приняли участие Государственная пожарная служба МЧС, войска гражданской обороны, Служба спасения особого риска и силы Северного регионального центра, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Исполнительной власти Шабранского района и местные жители.