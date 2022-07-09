Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 10:52

Президент палаты архитекторов Армении Мкртыч Минасян обвинил ЮНЕСКО в том, что это научно-культурное подразделение ООН, традиционно защищающее интересы Армении, на самом деле поддерживает… Азербайджан. Хотя уже который год и президент Ильхам Алиев, и общественность Азербайджана информируют мир об обратном, приводя в подтверждение исчерпывающие факты. Но Мкртыч Минасян настаивает на своем и, что самое поразительное, в этом он не одинок. Его поддержала армянская общественность.

Что же привело главного архитектора Армении к столь парадоксальному выводу? Как выяснилось, причиной стало обращение группы азербайджанских ученых, в котором они проинформировали генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай о варварском отношении армянских властей к национальному, культурному и историческому наследию азербайджанцев в ереванском квартале Конд. Только и всего! Десятки обращений Азербайджана в Париж с просьбой направить миссию ЮНЕСКО на ранее оккупированные Арменией, а теперь освобожденные от оккупации территории для фиксирования фактов тотального уничтожения в этих местах не только исторического и культурного наследия азербайджанского народа, но и вообще всего живого, по сей день остаются без внимания. И вот на фоне этой вопиющей несправедливости главному армянскому архитектору и его «подпевалам» хватает совести жаловаться на то, что ЮНЕСКО якобы не уделяет серьезного внимания к предъявляемым армянской стороной фактам и поддерживает Азербайджан?! Невероятная наглость! Отстаивая свои претензии, Мкртыч Минасян приводит историю с уничтоженными хачкарами в Джульфе. По его словам, в течение полутора лет ЮНЕСКО не отвечала на обращения армян, пока памятники не были сравнены с землей. «А сегодня, - говорит он, - нет памятника, значит, нет проблемы». Титул Минасяна свидетельствует о том, что, несомненно, человек он образованный и, возможно, даже интеллигентный. И тем не менее мы вынуждены напомнить ему, что на территории Азербайджана по определению не может быть армянских исторических памятников, поскольку армян в эти места Российская империя стала массово переселять лишь 200 лет назад. Сотни документов и свидетельств, которые подтверждают этот факт, хранятся в архивах многих стран мира и способны убедить кого угодно, но только не армянскую интеллигенцию, создавшую свою, оригинальную версию истории Южного Кавказа.

К примеру, как можно поверить в утверждение Минасяна, что азербайджанских следов в Ереване нет и никогда не было, а те, что есть, включая мусульманский квартал Конд в Ереване, относятся к фарсидской культуре? Спасибо армянской интеллигенции, что хотя бы согласились признать квартал в столице Иреванского ханства мусульманским наследием. А ведь могли бы подобно писателю и историку Эдварду Авагяну утверждать, что «Конд - армянская история. В 17 веке здесь жили многие из основателей Старого Еревана. В Конде жила знаменитая династия Агамалян». С них, как принято говорить, станется! Однако самая большая странность заключается в другом - Минасяна возмущает, что ЮНЕСКО оставляет без внимания обращения армянской стороны. Мол, пусть приедут и найдут в Конде хоть какие-то азербайджанские следы. Но зачем же в таком случае обвинять азербайджанских ученых, которые в конечном счете хотят того же? А заодно призывают ЮНЕСКО убедить Ереван в необходимости сохранить хотя бы оставшиеся следы. К сожалению, в своих претензиях Минасян не одинок. Так, советник директора Института востоковедения, тюрколог Рубен Сафрастян обвиняет Азербайджан в краже армянской истории, называя это «покушением на безопасность Армении».

Завкафедрой Ереванского госуниверситета Гамлет Петросян и вовсе назвал ЮНЕСКО «политической организацией с сильным влиянием Азербайджана, Турции и их сторонников». Назвав обращение азербайджанских ученых выдумкой, далекой от науки, Петросян призвал их к дискуссии. Но с этим не согласен директор Института истории национальной академии наук Ашот Мелконян, назвавший идею дискуссии с азербайджанскими коллегами «абсолютно бесперспективной».