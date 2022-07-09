В ISW раскрыли возможные планы россиян по Бахмуту

Российские войска усилили ракетные и артиллерийские обстрелы западнее города Бахмут Донецкой области, вероятно, чтобы изолировать его от украинских линий коммуникаций с югом и западом.

В воскресенье, 10 июля, противники вблизи города не проводили наземных нападений. Об этом говорится в сообщении американского Института исследования войны (ISW).

По его данным, противники к северу от захваченного Донецка провели наземную атаку, но она не имела успеха.