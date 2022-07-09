Россия в Украине потеряла больше 10 тысяч боевой техники
С начала войны в Украине было ликвидировано около 37 400 российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери армия РФ понесла на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери РФ противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:
-личного состава около 37 400 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1645 (+4) ед,
-боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,
-артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
-РСЗО - 247 (+0) ед,
-средств ПВО - 109 (+1) ед,
-самолетов – 217 (+0) ед,
-вертолетов – 188 (+0) ед,
-БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
-крылатых ракет – 155 (+0),
-кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
-автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
-специальной техники – 66 (+0).