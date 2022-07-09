Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра
Обнародован прогноз погоды на 12 июля. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в Баку и на Апшеронском полуострове не ожидается. Порывистый северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.
Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем - 33-38° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем - 35-37° тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 50-55%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35-39°, местами до 42° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 25-29° тепла.