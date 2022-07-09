Россияне ударили по «пятиэтажке» в Донецкой области: 18 человек погибли
По состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 18 человек, спасены из-под завалов 8 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По данным спасателей, расчистили и разобрали около 137 тонн разрушенных элементов дома.
Установлен речевой контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.
Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.