Россияне ударили по «пятиэтажке» в Донецкой области: 18 человек погибли

По состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 18 человек, спасены из-под завалов 8 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным спасателей, расчистили и разобрали около 137 тонн разрушенных элементов дома.

Установлен речевой контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.

Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.