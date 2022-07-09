Вследствие сегодняшних ракетных ударов по Харькову три человека погибли, 16 получили ранения. Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Противник снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", - сообщил он.

По данным заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, россияне обстреляли Харьков из "Смерчей", выпустили 10 ракет: "Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно россияне использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают экстренные службы".