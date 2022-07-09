Путин и Лукашенко обсудили «возможные совместные шаги» против Литвы

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что главы государств обсудили калининградский транзит, ход «специальной военной операции», ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта, а также вопросы обороны Беларуси и России.

В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили «некоторые возможные совместные шаги».