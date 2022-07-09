В Европе людям старше 60 лет рекомендуют вакцинацию второй бустерной дозой

Агентства здравоохранения Европейского союза будут рекомендовать введение второй бустерной дозы для всех в возрасте 60 лет и старше на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и госпитализаций. Как передает Reuters, об этом заявила комиссар здравоохранения Европейского союза Стелла Кириакидес.

"Сегодня ECDC и EMA дадут рекомендации по дополнительной бустерной дозе для защиты лиц наиболее уязвимой категории", - сказала комиссар Стелла Кириакидес, ссылаясь на европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).