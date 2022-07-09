Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:57

Президент США Джо Байден отправляется на этой неделе в турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и проведет переговоры в Эр-Рияде с де-факто правителем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. А до начала поездки Байден опубликовал в газете Washington Post статью, в которой перечислил цели турне, но одновременно и оправдался за свое решение ехать и разговаривать с MBS, как сокращенно именуют в США бин Салмана. Ведь не так давно в ходе избирательной президентской кампании нынешний хозяин Белого дома жестко критиковал саудовские власти за многочисленные нарушения прав человека, и в первую очередь за зверское убийство Джемаля Хашкаджи, колумниста The Washington Post (вероятно, не случайно президент опубликовал свое письмо именно в этой газете).

Напомню, саудовский писатель и журналист Хашкаджи, известный критик как своей страны, так и США, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. Американские СМИ полагают, что сделано это было спецслужбами Эр-Рияда по личному указанию Мохаммеда бин Салмана. Но теперь на фоне турбулентной ситуации в мире Байден сознательно делает шаг навстречу саудовцам, объявляя всему миру, что их страна перестает быть парией для США и вновь становится стратегическим партнером, которым была в течение 80 лет. Правда, президент скромно называет свою новую стратегию «реориентацией» отношений с Эр-Риядом. При этом он признает в своей статье, что «есть много людей, которые не были согласны с его поездкой в Саудовскую Аравию», но утверждает, что его взгляды в отношении соблюдения прав человека «являются ясными и последовательными». Главной целью визита Байдена будет постараться убедить Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты, двух ключевых членов ОПЕК, нарастить добычу нефти, чтобы понизить цены на углеводороды. Как пишет Bloomberg, «без поддержки этих стран Байден проиграет борьбу за избавление от экономической и политической боли, причиненной высокими ценами на топливо». При этом Байден считает главным виновником этой ситуации Россию. «Мы должны противостоять агрессии со стороны России, а также поставить себя в наилучшие условия, чтобы соперничать с Китаем и продолжать работать в целях большей стабильности в важнейшем регионе мира», - говорит Байден. Россию и ее президента Владимира Путина Байден поминает недобрым словом почти в каждом своем публичном выступлении, а чрезвычайно высокие цены на бензин и продукты питания в США называет «путинским налогом».

Как считает издание Politico, снижение нынешних астрономических цен на топливо хоть и не напрямую, но будет в интересах Киева, который чрезвычайно обеспокоен тем, что по мере продолжения вооруженного конфликта с Россией международная помощь ему будет угасать из-за внутренних экономических проблем на Западе. Как считают большинство американских экспертов, турне Байдена сопряжено с целой серией рисков. Трудно ожидать, что бин Салман бросится в объятия своему высокопоставленному американскому гостю, который в течение длительного времени делал его главным ответственным за убийство Хашкаджи и нарушения прав человека в стране. Станет ли теперь саудовский монарх партнером и другом? «Мы теперь будем frenemies?», - такое ироничное приветствие приписывает бин Салману одно американское издание, выстроив словесный симбиоз между friends (друзья) и enemies (враги). Что касается другой части турне - в Израиль и на палестинские земли, то здесь Байден продолжит балансировать между своими стратегическими отношениями с Иерусалимом и поддержкой палестинцев. Как объявил накануне американский лидер, одной из его главных целей является «снижение состояния бессмысленной войны между Израилем и арабскими странами». Израильские лидеры надеются, что на переговорах в Эр-Рияде Вашингтон представит план нормализации между Израилем и Саудовской Аравией и призовет власти этой страны последовать примеру ОАЭ и Кувейта, которые установили дипломатические отношения с Израилем.

В Вашингтоне никто особенно не надеется, что во время визита Байден добьется соглашения об установлении мира и согласия между двумя странами. Однако важны будут и некоторые локальные подвижки. В ходе переговоров с Эр-Риядом возможно достигнуть соглашения, разрешающего израильским самолетам пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии для полетов в Индию и Китай. Кроме того, ряд источников заявил, что Белый дом также планирует обсуждение Байденом в ходе поездки на Ближний Восток интеграцию систем ПРО и морской обороны между Израилем и рядом арабских стран, включая Саудовскую Аравию. Этот план непосредственно связан с угрозой, которую представляет собой для всех стран региона Иран. Иранская ядерная программа, разумеется, будет активно обсуждаться во время встреч Байдена в Израиле и Саудовской Аравии.